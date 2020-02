Etiopia-Usa: Washington fornirà assistenza finanziaria ad Addis Abeba per portare avanti le riforme (2)

- Oltre ad Ahmed, Pompeo ha incontrato ieri anche la presidente etiope Sahle-Work Zewde, con la quale ha discusso di questioni relative alle relazioni bilaterali. Nel corso dell’incontro Pompeo ha inoltre assicurato che gli Stati Uniti incoraggeranno e forniranno supporto ai propri investitori per fare affari in Etiopia e ha elogiato gli sforzi dell'Etiopia per mantenere la pace nella regione del Corno d'Africa, promettendo che Washington continuerà a sostenere questi sforzi. Il segretario di Stato Usa ha quindi elogiato la presidente etiope Sahle-Work Zewde per la sua capacità di promuovere e portare avanti riforme “fondamentali” per il paese e per gli sforzi profusi nel sostenere le iniziative di emancipazione femminile. La visita di Pompeo in Etiopia prosegue oggi con presso la sede della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca), dove nel suo intervento ha sottolineato l'importanza dell’emancipazione economica. “Stimolare il settore privato è fondamentale per offrire posti di lavoro e prosperità nel continente africano”, ha osservato Pompeo, secondo il quale un ambiente stabile e privo di corruzione è fondamentale per attrarre investimenti diretti esteri. Il segretario di Stato Usa ha inoltre ribadito che l'amministrazione di Donald Trump vuole che i legami commerciali tra Stati Uniti e Africa si rafforzino, citando come esempio l'iniziativa Prosper Africa lanciata dal presidente Trump. (Res)