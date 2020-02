Coronavirus: ministero Esteri Serbia, Italia offre aiuto per rientro serbi da Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo italiano Luigi Di Maio in cui è stata esaminata la possibilità di far rientrare due cittadini serbi con il volo allestito dall'Italia per il rimpatrio dei connazionali dalla nave Diamod Princess. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri serbo attraverso una nota diramata oggi. Secondo quanto ricorda il comunicato di Belgrado, il governo italiano ha fatto partire un aereo verso il Giappone per il rimpatrio. Il ministro Di Maio, prosegue la nota, ha offerto che assieme ai cittadini italiani siano fatti rientrare dal Giappone anche i passeggeri serbi che si trovano sulla nave. L'ambasciata serba a Tokyo resta nel frattempo in contatto con i suoi cittadini che attendono nel corso della giornata i risultati dei test effettuati e il permesso di lasciare la nave. I cittadini serbi che potrebbero fare rientro sono due passeggeri della nave da crociera posta nei giorni scorsi in quarantena dalle autorità giapponesi al largo di Yokohama. I passeggeri stessi decideranno dopo l'ottenimento dei risultati medici, sempre secondo la nota del ministero serbo, se fare ritorno con il volo italiano o se cercare altre modalità per la partenza dal Giappone. (Seb)