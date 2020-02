Ue: Conte, proposta per bilancio pluriannuale “ancora inadeguata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima proposta sul quadro finanziario pluriannuale dell'Ue per il periodo 2021-2027 fa registrare un lieve miglioramento rispetto a quella della presidenza finlandese, ma è ancora inadeguata. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo straordinario che si terrà domani a Bruxelles. Secondo Conte, il Consiglio europeo di domani “si preannuncia pertanto complicato”, in quanto è auspicabile l’inclusione di maggiori elementi innovativi per il futuro dell’Ue. Si tratta, secondo Conte, “di una preoccupazione condivisa dal Parlamento europeo” e, stando a quanto emerso, l'organismo legislativo Ue "non esiterebbe a bocciare un bilancio inadeguato". L’Italia è un contributore netto al bilancio dell'Ue, ha ricordato Conte, “e non è disponibile ad accettare un compromesso a ogni costo” sul nuovo quadro finanziario pluriannuale. (Pav)