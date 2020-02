Argentina: Fernandez incontra Luis Arce, candidato di Evo Morales a presidenza Bolivia

- Il presidente argentino Alberto Fernandez si è riunito questo lunedì a Buenos Aires con il candidato alle elezioni presidenziali boliviane per il Movimento al Socialismo (Mas), Luis Arce Catacora. Il candidato del partito dell'ex presidente Evo Morales ha chiesto a Fernandez la collaborazione dell'Argentina nel monitoraggio del processo che culminerà con le elezioni generali del 3 maggio. "Abbiamo chiesto al governo argentino collaborazione per effettuare un controllo di tutto il processo, non solo delle elezioni, ma fin dall'inizio", ha dichiarato Arce al termine della riunione. "Ci rivolgiamo a tutti affinché ci aiutino a garantire che le elezioni in Bolivia si sviluppino correttamente e che il popolo boliviano possa eleggere democraticamente il suo presidente", ha aggiunto il candidato di Morales. (segue) (Abu)