Argentina: Fernandez incontra Luis Arce, candidato di Evo Morales a presidenza Bolivia (2)

- Secondo quanto riferisce la nota stampa del Mas, il presidente argentino avrebbe offerto il sostegno alla richiesta di monitorare il processo elettorale ed avrebbe quindi elogiato i risultati in materia economica e sociale ottenuti dalla Bolivia durante il governo di Evo Morales e la gestione dello stesso Arce come ministro dell'Economia. "Se io fossi boliviano voterei per te", è la frase che viene attribuita al presidente argentino come chiaro gesto di sostegno al candidato della coalizione capeggiata da Morales. Fernandez e Arce avrebbero quindi condiviso l'impostazione di un programma economico che punti alla riattivazione del mercato interno come motore dell'economia e, in qualità di docenti entrambi dell'università pubblica, sull'importanza di garantire il diritto all'educazione gratuita. (segue) (Abu)