Argentina: Fernandez incontra Luis Arce, candidato di Evo Morales a presidenza Bolivia (3)

- Il governo argentino di Fernandez non riconosce la legittimità dell'esecutivo del presidente ad interim della Bolivia Jeanine Anez e lo stesso Fernandez ha dichiarato che la rinuncia ed il successivo esilio di Morales sono frutto di "un colpo di stato provocato da gruppi civili violenti, da personale delle forze di sicurezza ammutinato e dalla passività delle forze armate". Le riserve da parte del Mas sullo sviluppo del processo elettorale sotto la supervisione del governo ad interim di Jeanine Anez, si sono acutizzate a partire dalla decisione del Tribunale supremo elettorale (Tse) di sottoporre a un processo di "attenta analisi" la candidatura di Arce, così come quella che Morales ha presentato per un posto al Senato. Si tratta di due dei 13 casi che il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha "deciso di analizzare a fondo" perché oggetto di "uno o più ricorsi" o che "richiedono un’analisi più dettagliata dei requisiti presentati". Una eventuale bocciatura prometterebbe effetti non irrilevanti sulla scena politica. Secondo il sondaggio divulgato a inizio settimana dall'impresa CiesMori, Arce vanta infatti un 31,6 per cento dei consensi, contro il 17,1 per cento dell'ex presidente Carlos Mesa, che si conferma - seppur di poco - capofila delle candidature di centrodestra. Al terzo posto si trova l'attuale presidente ad interim, Jeanine Anez, con il 16,5 per cento dei favori. (segue) (Abu)