Argentina: Fernandez incontra Luis Arce, candidato di Evo Morales a presidenza Bolivia (4)

- Il nuovo turno elettorale segue le contestate elezioni del 20 ottobre scorso, che hanno portato alle dimissioni di Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Il primo turno delle elezioni generali si terrà il 3 maggio. In caso di risultato definitivo già al primo turno, gli eletti entreranno in carica tra il 29 maggio e il 12 giugno. L'eventuale ballottaggio è fissato per il 14 giugno: in questo caso l'insediamento di presidente, vicepresidente, deputati e senatori, avverrà tra l'8 e il 22 luglio. Il secondo turno verrà convocato nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il 50 per cento più uno degli elettori o una differenza di dieci punti percentuali nei confronti del secondo candidato più votato. (segue) (Abu)