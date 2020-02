Argentina: Fernandez incontra Luis Arce, candidato di Evo Morales a presidenza Bolivia (9)

- Ultimo nome considerato con chance di affermazione è quello di Chi Hyun Chung, pastore di origini sudcoreane oggi accreditato al 5,4 per cento. Sostenuto dal partito Fronte per la vittoria (Fpv), Chung sarà accompagnato da Jasmine Barrientos, nipote dell'ex presidente René Barrientos Ortuno, nella carica di vicepresidente. Il cittadino di origini asiatiche si era già presentato alle ultime contestate elezioni, quelle che hanno aperto la crisi politica di fine 2019, ottenendo un inatteso terzo posto. "Sto entrando in questo percorso politico per trasformare e mettere a disposizione del paese i miei migliori servigi", ha detto Chang nella cerimonia di presentazione tenuta in una chiesa evangelica di La Paz. (segue) (Abu)