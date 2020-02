Albania: modifica su procedure giuramento Corte costituzionale, per Basha "è un golpe istituzionale"

- Anche per l'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha, l'approvazione la scorsa settimana in parlamento di alcune modifiche relative alle procedure di giuramento dei membri della Corte costituzionale, "è un golpe istituzionale da parte della maggioranza" di centrosinistra del premier Edi Rama. Le dichiarazioni di Basha ai giornalisti sono in linea con quelle del presidente della Repubblica Ilir Meta, con il quale Basha ha avuto ieri un incontro al cui centro è stato proprio lo scontro con la maggioranza sulla Corte costituzionale. Meta, ha contestato con toni duri la mossa che tenta di evitare che il processo di giuramento sia un esclusiva del capo dello Stato. Le modifiche approvate sono giunte quale una risposta allo scontro istituzionale di pochi mesi, quando, secondo i rappresentanti della maggioranza, Meta avrebbe violato la Costituzione, rifiutando di firmare la nomina di membro della Corte di Arta Vorpsi, "in quanto il presidente non ha sfruttato i 30 giorni per la scelta di uno dei tre candidati". (segue) (Alt)