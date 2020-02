Albania: modifica su procedure giuramento Corte costituzionale, per Basha "è un golpe istituzionale" (3)

- "Noi abbiamo avvertito da tempo il tentativo di Rama di porre sotto il proprio controllo la Corte costituzionale, perché gli serve per tutelare il suo illegittimo potere", ha dichiarato Basha, facendo sapere che con il capo dello Stato "abbiamo discusso anche di altri passi che la maggioranza sta intraprendendo in violazione alla costituzione, che mettono a rischio i diritti fondamentali dei cittadini". Il leader dell'opposizione ha poi dichiarato che "noi prenderemo ogni decisione necessaria per opporsi ad una situazione che rischia di distruggere le fondamenta della democrazia, perché quando cade la costituzione, cade ogni garanzia elementare, ogni individuo è esposto al pericolo, dagli studenti agli anziani", ha spiegato Basha aggiungendo che "ci rivolgeremo a tutti i cittadini, indipendentemente dalle convinzioni politiche, per creare un fronte di resistenza". (segue) (Alt)