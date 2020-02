Albania: modifica su procedure giuramento Corte costituzionale, per Basha "è un golpe istituzionale" (4)

- Sullo scontro relativo alle nomine dei membri della Corte costituzionale, sia il parlamento, su richiesta della maggioranza, che il presidente della Repubblica stesso si sono rivolti alla Commissione di Venezia (organismo consultivo del Consiglio d'Europa), una cui missione di esperti è stata a Tirana la scorsa settimana. "L'atto della maggioranza, che ha scelto di non aspettare il parere della Commissione di Venezia, è una grave offesa nei confronti di questa istituzione, ma anche nei confronti di quelli ambasciatori stranieri a Tirana, che hanno sostenuto l'idea di coinvolgere la Commissione di Venezia", ha dichiarato Meta, affermando che quanto successo sia "un altro attentato alla costituzione da parte della maggioranza, il cui unico obiettivo e di porre un controllo mafioso al processo delle nomine dei membri della Corte, e un controllo politico sulla Corte, dando a chiunque voglia diventare membro che la nomina dovrebbe superare un test di fedeltà politica". Meta ha sottolineato che "il presidente della Repubblica si batterà contro questo golpe e non permetterà che la più importante istituzione del sistema giudiziario si trasformi in una polizia anticostituzionale", ha detto Meta annunciando che sarà presente di persona nella seduta in cui la Commissione di Venezia si esprimerà sul caso. (Alt)