Municipio Roma X: Carnevale del mare, sabato la sfilata in maschera

- Tutto pronto per la sfilata in maschera, momento clou della seconda edizione di "A Carnevale ogni quartiere vale". L'appuntamento è per sabato 22 febbraio al parco di Valle Porcina, in via Serafino da Gorizia dove, a partire dalle ore 15, associazioni, scuole, comitati di quartiere e singoli cittadini che hanno aderito alla manifestazione organizzata dal Municipio X, daranno vita ad una iniziativa che finalmente riprende un'antica tradizione del Mare di Roma. "Alla sfilata di Sabato Grasso - spiega in una nota il Municipio X - prenderanno parte 16 gruppi per un totale di oltre 600 persone. I partecipanti hanno aderito sia come gruppo che come maschera singola ed in proposito queste ultime sono circa 40. Il tema scelto, com'è noto, è quello dei 4 elementi: aria, terra, acqua e fuoco. Al termine della sfilata che percorrerà via di Valle Porcina, via di Saponara, via Gino Bonichi, con arrivo al parco Manzù, una giuria qualificata sceglierà i vincitori della categoria 'gruppo' e della 'singola maschera'. I giurati terranno conto del rispetto non soltanto del tema proposto ma anche dell'utilizzo di materiali da riciclo, così come indicato nel bando di partecipazione. Spazio anche alla musica con la banda di Ostia che aprirà il corteo. Quest'anno le adesioni al Carnevale del Mare sono raddoppiate rispetto all'edizione 2019; segno tangibile del successo della proposta avanzata dall'amministrazione del Municipio X il cui intento è quello di consentire a tutti i quartieri del territorio di esprimersi e di aggregarsi attorno ad un progetto, di formare una rete tra tutte le realtà con un unico obiettivo, quello - conclude la nota - di una partecipazione condivisa, partecipazione peraltro nata in sede di commissione turismo e all'interno delle Consulte municipali".(Com)