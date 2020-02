Romania-Slovacchia: ministro Esteri Aurescu, sviluppare rapporti a livello commerciale

- La Romania deve sviluppare relazioni con la Slovacchia sia sul piano commerciale che su quello degli investimenti. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Romania, Bogdan Aurescu, dopo aver discusso a Bucarest con la controparte slovacca, Miroslav Lajcak. Lo riferisce la diplomazia di Bucarest con un comunicato. I due ministri hanno discusso del commercio tra i due paesi e delle relazioni dell'Ue con il Regno Unito nel contesto della Brexit. Secondo Aurescu, le discussioni si sono generalmente incentrate su "questioni di interesse per le relazioni tra Romania e Slovacchia, da un lato, ma anche per quanto riguarda gli affari europei, le relazioni internazionali e regionali". Il ministro romeno ha affermato che gli scambi commerciali tra la Romania e la Slovacchia ammontano a 3 miliardi di euro e che esiste una "presenza attiva di società romene in Slovacchia e di società slovacche in Romania. "Ovviamente continueremo a promuovere lo sviluppo di queste relazioni economiche, sia dal punto di vista commerciale che da quello degli investimenti", ha detto Aurescu ricordando che la Slovacchia è un costante sostenitore della Romania nel processo di adesione all'area Schengen e all'Ocse. (segue) (Rob)