Romania-Slovacchia: ministro Esteri Aurescu, sviluppare rapporti a livello commerciale (2)

- I due capi delle diplomazie hanno anche discusso delle relazioni dell'Unione europea con il Regno Unito. Aurescu ha affermato che "Londra rimane un partner strategico e privilegiato dell'Unione europea, ma anche per gli altri paesi, ed è molto importante che il risultato dei negoziati, che inizieranno all'inizio di marzo, sarà positivo, equo per tutti gli Stati membri e nell'interesse dei cittadini dell'Ue. "Ovviamente, per la Romania, la questione della mobilità dei cittadini in termini di relazioni con il Regno Unito post Brexit è molto importante", ha continuato Aurescu. Altre questioni affrontate dai due ministri hanno riguardato la situazione delle minoranze nazionali ma anche quelle del calendario europeo, come il quadro finanziario pluriennale, i cui negoziati sono in corso, il vicinato orientale e i Balcani occidentali. Per l'occasione, il ministro Aurescu ha espresso il sostegno della Romania all'avvio dei negoziati di adesione all'Ue per l'Albania e la Macedonia del Nord il prima possibile. (Rob)