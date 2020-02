Romania-Slovacchia: presidente Iohannis riceve ministro Lajcak, relazioni eccellenti

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha ricevuto a Bucarest il ministro degli Affari esteri ed europei slovacco, Miroslav Lajcak. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Nel corso dell'incontro sono stati espressi apprezzamenti al modo in cui la minoranza romena in Slovacchia e quella slovacca in Romania si sono integrate nelle società dei due paesi, contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo dei rapporti bilaterali. Il presidente romeno ha evocato l'eccellente relazione tra i due Stati, costruita su affinità storiche e culturali e su interessi convergenti in campo politico, economico e di sicurezza. Iohannis e Lajcak hanno espresso l'impegno per un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali e del dialogo politico.(Rob)