Repubblica Centrafricana: 12 miliziani ribelli uccisi a Birao in scontri con caschi blu Onu

- Un totale di 12 combattenti del gruppo armato Fronte popolare per la rinascita della Repubblica Centrafricana (Fprc) che cercavano di entrare nella città di Birao, nel nord-est della Repubblica Centrafricana, sono morti nei combattimenti avvenuti domenica scorsa con i peacekeeper della Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca). Lo ha reso noto il governo di Bangui in un comunicato, secondo cui l’attacco è stato respinto. La città di Birao è attualmente sotto il controllo del Movimento di liberazione per la giustizia della Repubblica Centrafricana (Mlcj), una milizia rivale, ed è teatro di scontri periodici fra i combattenti dei due gruppi rivali, nonostante l’accordo di pace firmato nel febbraio 2019 a Khartum tra 14 gruppi armati e tra il governo e questi ultimi. L'accordo, volto a porre fine al conflitto civile scoppiato nel 2013, ha determinato un calo significativo dei combattimenti, tuttavia i due terzi del territorio del paese sono ancora in mano a gruppi ribelli. (Res)