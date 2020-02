Infrastrutture: Pompeo, accordo finale su Diga rinascita potrebbe richiedere ancora “alcuni mesi”

- L’accordo finale sul funzionamento e riempimento della Diga della rinascita etiope (Gerd) potrebbe richiedere ancora “alcuni mesi”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. “C'è ancora molto lavoro da fare, ma sono fiducioso che nei prossimi mesi saremo in grado di risolvere questa controversia”, ha affermato Pompeo durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri etiope Gedu Andargachew tenuta ad Addis Abeba a margine della sua visita nel paese. Sulla stessa lineda d’onda l’omologo etiope, il quale ha confermato che sulla questione ci sono ancora “questioni in sospeso che devono essere negoziate” senza entrare nei dettagli. La scorsa settimana i ministri degli Esteri e delle Risorse idriche di Egitto, Etiopia e Sudan hanno concluso a Washington il nuovo round di colloqui sulla diga senza ancora raggiungere un accordo finale. È quanto reso noto dal ministero degli Esteri del Cairo in un comunicato, secondo cui l’accordo finale dovrebbe essere siglato entro la fine di febbraio, come stabilito in precedenza. “La parte statunitense – che partecipa ai colloqui in qualità di osservatore – ha annunciato che redigerà, in collaborazione con la Banca mondiale, la bozza dell’accordo nella sua forma definitiva e offrirà ai tre paesi un riesame entro i prossimi giorni per firmarlo entro la fine del mese in corso”, si legge nella nota. (segue) (Res)