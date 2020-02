Infrastrutture: Pompeo, accordo finale su Diga rinascita potrebbe richiedere ancora “alcuni mesi” (2)

- Nel corso dell’ultima riunione, che si è tenuta alla presenza del segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, e del presidente della Banca mondiale Jim Yong Kim, le parti hanno discusso sui punti ancora in sospeso, in particolare per quanto riguarda le fasi del processo di riempimento della diga e le procedure per far fronte ai periodi di siccità che potrebbero aver luogo in coincidenza con il riempimento, e hanno concordato un meccanismo di coordinamento. Nel corso della riunione, secondo quanto riferito in una nota del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, i ministri hanno esaminato i progressi compiuti dai rispettivi team tecnici e legali e hanno proseguito le discussioni sulle questioni rimanenti, ribadendo al contempo l'importanza della cooperazione transfrontaliera nello sviluppo del Nilo azzurro per migliorare la vita delle popolazioni di Egitto, Etiopia e Sudan e il loro comune impegno a concludere un accordo. “Gli Stati Uniti, con il supporto tecnico della Banca mondiale, hanno concordato di facilitare la preparazione dell'accordo finale per l'esame da parte dei ministri e dei capi di stato entro la fine del mese”, ha dichiarato Mnuchin. Nella precedente riunione che si era svolta alla fine di gennaio le parti avevano concordato di estendere di un mese il termine ultimo per la conclusione dei negoziati, inizialmente previsto per il 29 gennaio, e avevano trovato una convergenza sul fatto che il riempimento della diga avverrà durante la stagione delle piogge, da luglio ad agosto, e continuerà a settembre “a determinate condizioni”. (segue) (Res)