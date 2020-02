Vietnam: al via l'annuale ritiro dei ministri della Difesa Asean (2)

- Il ministro della Difesa vietnamita ha tenuto un colloqui con il segretario generale dell’Asean, Lim Jock Hoi, che ha personalmente accolto ad Hanoi in occasione della ministeriale. Lich ha ribadito che il Vietnam auspica la massima collaborazione e assistenza da parte del segretariato Asean per l’attuazione dell’agenda annuale, la consulenza in merito alle iniziative politiche, la formazione del personale e l’organizzazione di eventi e conferenze. Il segretario generale dell’Associazione ha assicurato che garantirà il proprio sostegno attivo alla presidenza vietnamita, al fine di accelerare l’edificazione di una Comunità Asean e rafforzare la cooperazione concreta tra i paesi membri in tutti i campi. (segue) (Fim)