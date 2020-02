Vietnam: al via l'annuale ritiro dei ministri della Difesa Asean (4)

- In particolare per la presidenza dell'Asean il Vietnam ha indicato pur in termini ancora molto generali il tema centrale della propria agenda – "Asean coesa e reattiva" – e alcuni obiettivi: "Sostenere l'unità, la solidarietà e la forza interna dell'Asean, aumentare la connettività economica, approfondire i valori e le identità dell'Asean, migliorare l'efficienza, promuovere le partnership dell'Asean con la comunità globale, migliorare la proattività e la capacità di risposta alle opportunità e alle sfide della situazione globale e regionale". Oltre al Vietnam, gli Stati membri dell'Associazione sono il Brunei, la Cambogia, le Filippine, l'Indonesia, il Laos, la Malesia, il Myanmar, Singapore e la Thailandia. Quest'ultimo paese ha guidato l'Asean l'anno scorso. (segue) (Fim)