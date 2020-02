Cina: coronavirus, sale a 2.004 il bilancio delle vittime, 74.185 i contagi (2)

- 323 persone che soffrono di gravi disturbi mentali sono state infettate dal nuovo coronavirus in 17 province della Cina, con 43 casi sospetti. I pazienti si trovano principalmente nell'epicentro Wuhan e in altre città della provincia di Hubei, tra cui Xiaogan e Huanggang. Secondo alcuni documenti del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie cinese è probabile che al 31 dicembre 2019 ci fossero 104 pazienti infettati da Covid-19 a Wuhan e nella provincia di Hubei. Rapporti rivelano che la produzione di Favipiravir, primo farmaco antivirale approvato dalle autorità cinesi per il trattamento di Covid-19, è in corso di avanzamento. Si prevede che il primo lotto del farmaco arriverà sul mercato entro la fine del mese di febbraio. Le autorità dell'Hubei hanno rassicurato la popolazione in merito a riserve di grano, che basteranno a nutrire l'intera provincia per un anno. Le donazioni di grano da altre province, inoltre, soddisfano le esigenze diversificate della popolazione locale. (Cip)