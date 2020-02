Hong Kong: coronavirus, governo propone stanziamento di 3,6 miliardi di dollari per l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha proposto lo stanziamento di circa 28 miliardi di dollari di Hong Kong (3,6 miliardi di dollari Usa) per la lotta contro l'epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato ieri il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam. Dopo un'ulteriore valutazione e il suggerimento di esperti, il governo dell'ex colonia britannica proporrà al Consiglio legislativo lo stanziamento di circa 28 miliardi di dollari di Hong Kong, ha detto Lam. Lam ha aggiunto che le autorità di Hong Kong hanno contattato la maggior parte dei 352 residenti di Hong Kong a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena in Giappone, e sta preparando due voli charter per il loro rimpatrio. Lam ha assicurato che un periodo di quarantena di 14 giorni sarà imposto al loro arrivo. Con altri tre casi segnalati lunedì, il numero totale di casi confermati di nuovo coronavirus a Hong Kong è aumentato a 60, secondo un comunicato del Centro per la protezione della salute (Chp).(Cip)