Vietnam: governo prepara lancio nuovo programma energetico nazionale

- Il Vietnam Business Forum, in programma la prossima il prossimo 26 febbraio, segnerà il lancio in quel paese asiatico della seconda edizione del Made in Vietnam Energy Plan (Mvep 2.0), un programma che punta a incentivare l’utilizzo di risorse nazionali e l’investimento in fonti pulite, sicure e affidabili per le esigenze energetiche del paese. Il Mvep 2.0 poggia sulla prima edizione del rapporto programmatico, lanciata nel 2016. Le raccomandazioni incluse nel documento includono un maggior ruolo delle fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale; il ricorso più massiccio al gas naturale, giudicato la migliore opzione di base cui affiancare le rinnovabili; l’edificazione di un ambiente regolatorio in grado di promuovere gli investimenti del settore privato, inclusi i piccoli investimenti in progetti off-grid per la generazione da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica; e l’aumento degli investimenti nelle infrastrutture di rete, per aumentarne la capacità e la stabilità a fronte della crescente domanda di energia nazionale. In tutto il piano include sei azioni politiche fondamentali tese a indirizzare il paese verso un futuro energetico maggiormente sostenibile sul piano finanziario, sociale e ambientale. (Fim)