M5s Roma: Montella riceve notifica per espulsione da maggioranza e annuncia causa legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera M5s in Campidoglio, Monica Montella, ha ricevuto la notifica di espulsione dal gruppo di maggioranza ed è pronta ad adire le vie legali. A confermarlo è lei stessa in un post su Facebook, pubblicato nella tarda serata di ieri, e in cui scrive di aver ricevuto una notifica con oggetto "esclusione della consigliera Monica Montella dal gruppo capitolino Movimento 5 stelle". Montella nel post spiega anche "Faccio notare che: il regolamento dell'assemblea capitolina (art. 21) non prevede l'espulsione di un consigliere da un gruppo. Secondo lo statuto del M5s (art. 11) l'espulsione dal Movimento 5 stelle può essere fatta solo dai probiviri. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dai probiviri mi trovo nella strana situazione di far parte del Movimento 5 stelle, ma non del gruppo consiliare capitolino del Movimento 5 stelle. Mio malgrado - conclude - mi vedrò costretta ad adire le vie legali per tutelare la mia persona e il percorso politico finora svolto nel pieno rispetto dei principi del Movimento 5 stelle che mi onoro di rappresentare". Da diversi mesi tra la consigliera Montella e la maggioranza va avanti un braccio di ferro. Montella anche ieri in Aula Giulio Cesare si è discostata dalle indicazioni di voto del suo gruppo, ed è di alcune settimane fa la scelta compatta del gruppo di maggioranza di bocciare una proposta di delibera presentata dalla consigliera dissidente. Sono diversi i consiglieri che auspicano che Montella si dimetta, poiché la procedura di espulsione è molto lunga, dal canto suo la consigliera ha più volte ribadito di ritenere di essere in linea con i principi del M5s e che invece sia il gruppo capitolino a essersene discostato. (Rer)