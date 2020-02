Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, mercoledì 19 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1602m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti nord-occidentali mantengono tempo stabile e soleggiato al Nordovest, dove è attesa una bella giornata caratterizzata da temperature sempre molto miti, intorno ai 15-17°C. Qualche precipitazione, debole, è attesa sulle zone alpine di confine di VDA e alto Piemonte, con neve in genere dai 1300-1400m. Ventilazione debole in pianura, vivace in quota con componente da ovest e Nordovest. Mar ligure mosso a Levante.(Rpi)