Coronavirus: Kazakhstan, presto rimpatrio dei 4 cittadini a bordo della Diamond Princess

- I quattro cittadini kazakhi a bordo della nave Diamond Princess, attualmente in stato di quarantena al largo delle coste del Giappone per il contagio di coronavirus, rientreranno presto in patria. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri kazakho, Mukhtar Tileuberdi, ricordando che oggi è iniziato lo sbarco dei passeggeri della nave dopo l’isolamento durato due settimane, il periodo di incubazione del virus. “I cittadini kazakhi torneranno a casa presto se saranno risultati negativi al virus. Quelli che sono stati trovati infettati saranno sottoposti a trattamento in Giappone”, ha dichiarato Tileuberdi. Intanto, le autorità hanno completato il rimpatrio delle famiglie dei diplomatici kazakhi di stanza in Cina. "Domani due nostri connazionali saranno trasportati in un aereo di Ukraine arilines da Wuhan", ha detto il ministro. Nonostante queste misure precauzionali, tuttavia, Tileuberdi ha garantito che tutte le missioni diplomatiche funzionano regolarmente. (Res)