Georgia: ministro Interno Gomelauri sarà nuovo segretario del Consiglio di sicurezza

- Il ministro dell’Interno georgiano, Vakhtang Gomelauri, è stato nominato segretario del Consiglio di sicurezza. Lo ha dichiarato oggi Giorgi Gakharia, premier della Georgia, durante la riunione del Consiglio dei ministri. "Il Consiglio di sicurezza è un organo molto importante che deve lavorare in modo efficace. Vorrei presentare il nuovo segretario del Consiglio di sicurezza, il nostro ministro dell’Interno Vakhtang Gomelauri. Mi congratulo con lui per la sua nomina a questa importante posizione", ha detto Gakharia. Vakhtang Gomelauri sostituirà Levan Izoria, dimessosi alcune settimane fa. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, Izoria sarà nominato ambasciatore della Georgia in Germania. (Res)