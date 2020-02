Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 19 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEAssago - centro congressi NH Milanofiori: l'assessora Lapietra interviene al convegno CMOVE - Innomobilità 2020 "Implementare la mobilità connessa attraverso il potenziamento dei sistemi di Smart Road, Smart Parking e Smart Sharing: 2 realtà locali a confronto"Ore 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione e la VI Commissione. Odg: 1) Delibera "Diritto di superficie su area comunale in via Forlì, 116, corrispettivo Euro 181.000,00. Permuta con area parco Vallette di proprietà Iren Energia Spa del valore di euro 144.600,00 oltre iva. Servitù a favore Iren Energia Spa per Euro 6.270,00. conguaglio Euro 42.670,00 a favore Città"; 2) Delibera "Costituzione servitù perpetua di passaggio condutture in sottosuolo di area di proprietà comunale in via Desana/via Rivarossa, verso il corrispettivo di Euro 3.200,00".Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Diritti e pari opportunità. Odg: Elezione del/della vicepresidente della commissione. Con la V Commissione: Audizione di Valeria Poma, presidente dell'associazione Manal, insieme per l'integrazione.Ore 11 - Bellissimo, via Regaldi 7 int. 12/a: l'assessore Sacco partecipa alla conferenza stampa di presentazione di 'The Student Hotel'Ore 12,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Controllo di gestione e la Commissione Smart city. Odg: Trattamento dei dati personali dei partecipanti alle sperimentazioni e alle attivita' promosse nell'ambito di Torino city lab.Ore 14 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della II Commissione, la V Commissione e la Commissione Servizi pubblici locali.. Odg: 1) Verifica Mozione "Interventi per incentivare aree car free intorno alle scuole".; 2) Nuova rete di trasporto pubblico GttOre 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione e la III Commissione. Odg: Presentazione di Torino città del cinema 2020: Un film lungo un anno. (segue) (Rpi)