Italia viva: Renzi, più ci attaccano e più cresciamo

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, in un post vergato su Facebook a prima mattina, sottolinea come la sua formazione politica non solo non registri fughe ma cresca: "Per una settimana quasi tutti i media scrivono: Italia viva perde pezzi. Poi si riunisce il Parlamento e siamo +2 rispetto a una settimana fa (benvenuta Michela, benvenuto Tommaso). Più ci attaccano, più cresciamo. Sarebbe bello parlare della realtà e non inseguire le fake news". Nel suo post fa riferimento ai due nuovi ingressi: Michela Rostan e Tommaso Cervo che hanno lasciato rispettivamente Leu e il Pd. (Rin)