Ict: von der Leyen su "Il Sole 24 Ore", la via europea al digitale passa dai diritti dei cittadini

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che "riguardo alla tecnologia, sono un'ottimista. La mia convinzione viene dalla mia esperienza di studentessa di medicina. Ho imparato e toccato con mano la sua capacità di cambiare destini, salvare vite e rendere possibile ciò che un tempo sarebbe stato un miracolo". "Grazie alla tecnologia, - continua - questi miracoli diventano ogni giorno più sbalorditivi e più sistematici. Ci aiutano a diagnosticare meglio il cancro, a compiere interventi chirurgici di alta precisione e ad adattare le terapie alle esigenze dei singoli pazienti. ulto questo sta succedendo proprio adesso, proprio qui, in Europa. Ma voglio che sia solo l'inizio. Voglio che diventi la norma in tutta la nostra società: dall'agricoltura alla finanza, dalla cultura all'edilizia, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla lotta contro il terrorismo. È questa la visione alla base della nuova strategia digitale che la Commissione europea presenterà questa settimana". "Riteniamo - spiega il presidente - che la trasformazione digitale possa alimentare le nostre economie e aiutarci a trovare soluzioni europee alle sfide globali. Riteniamo che i cittadini dovrebbero avere l'opportunità di prendere decisioni migliori sulla base di informazioni derivate dai dati non personali. E vogliamo che questi dati siano accessibili a tutti: soggetti pubblici e privati, grandi e piccoli, startup e mega imprese. Ciò consentirà alla società di trarre il massimo vantaggio dall'innovazione e dalla concorrenza e garantirà a tutti un dividendo digitale. Questa Europa digitale dovrebbe riflettere il meglio dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e sicurezza. L'ampiezza della nostra strategia riflette la portata e la natura della transizione che ci attende. Copre tutto, dalla cybersicurezza alle infrastrutture critiche, dall'istruzione digitale alle competenze, dalla democrazia ai media. Ma la trasformazione digitale non può essere lasciata al caso". (segue) (Res)