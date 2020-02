Ict: von der Leyen su "Il Sole 24 Ore", la via europea al digitale passa dai diritti dei cittadini (2)

- Secondo von der Leyen Ursula è necessario "assicurare che i nostri diritti, la nostra privacy e le nostre tutele siano gli stessi online e offline, che ognuno di noi possa avere il controllo della propria vitae di che cosa succede ai suoi dati personali, di poter affidare alla tecnologia ciò che diciamo e facciamo e che le nuove tecnologie non comportino nuovi valori. Capisco che in molti casi la tecnologia, e soprattutto i suoi proprietari, non si sono ancora guadagnati questa fiducia. Capisco come la fiducia si perda quando le grandi piattaforme online utilizzano i dati dei propri clienti in modi illeciti o quando la disinformazione prende il posto del giornalismo responsabile e le esche digitali contano più della verità. Per questo capisco e rispetto chi nutre dubbi, è scettico o anche pessimista riguardo alla tecnologia". "Ed è per questo - aggiunge - che sono convinta che sia necessaria una transizione digitale che sia europea fin dalla progettazione e per natura. Una transizione che si riguadagni la fiducia laddove è venuta meno e che la rafforzi dove esiste. In questo quadro, i grandi operatori digitali commerciali devono accettare le loro responsabilità, anche consentendo agli europei di accedere ai dati che raccolgono". Il presidente osserva inoltre che "la transizione digitale dell'Europa non riguarda i profitti di pochi, ma le conoscenze e le opportunità di molti e sarà conseguita anche prevedendo un ulteriore regolamentazione, se necessario. Il punto è che la transizione digitale dell'Europa deve proteggere e dare maggiori poteri ai cittadini, alle imprese e alla società. Deve produrre risultati perle persone, affinché possano percepire i benefici della tecnologia nella loro vita Perché ciò accada, l'Europa deve disporre di capacità digitali proprie, che si tratti di informatica quantistica, 5G, cybersicurezza o intelligenza artificiale. Queste sono alcune delle tecnologie che abbiamo identificato come aree per investimenti strategici Sfruttare al meglio il digitale e i dati è importante tanto perle grandi industrie quanto perle Pmi". (segue) (Res)