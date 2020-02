Ict: von der Leyen su "Il Sole 24 Ore", la via europea al digitale passa dai diritti dei cittadini (3)

- "Sebbene le idee più grandi - riprende - provengano spesso dalle startup, nel mondo digitale crescere può risultare molto complicato per le imprese europee di piccole dimensioni. Vogliamo che coloro che avviano una startup in Italia abbiano le stesse opportunità di espandersi, di crescere e di attrarre investimenti dei loro colleghi della Silicon Valley. Per questo dovremo superare la frammentazione del nostro mercato unico, che è spesso maggiore online che altrove. Dobbiamo unire le forze e dobbiamo farlo adesso, non omologandoci, ma sfruttando le nostre dimensioni e la nostra diversità. E avremo bisogno di risorse in linea con le nostre ambizioni". Per questo motivo, al Consiglio europeo di questa settimana, il presidente insisterà "per un bilancio dell'Ue moderno e flessibile, che investa nel nostro futuro e nella ricerca, nella diffusione dell'innovazione e nelle competenze necessarie a realizzarlo. Ciò è imprescindibile, se vogliamo che l'Europa sia leader nei settori con il potenziale maggiore, come i dati e l'intelligenza artificiale. Questa settimana, oltre alla strategia digitale più ampia, presenteremo anche i nostri piani per questi due settori. Il punto di partenza per quanto riguarda i dati sarà sempre la protezione dei dati personali. L'Europa dispone già delle norme più rigorose del mondo e ora daremo agli europei gli strumenti di cui hanno bisogno per far sì che il loro controllo sia ancora maggiore. Ma c'è anche un'altra tipologia di dati, la miniera d'oro scoperta e non sfruttata dell'economia del futuro agile e basata sui dati". (segue) (Res)