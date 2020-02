Ict: von der Leyen su "Il Sole 24 Ore", la via europea al digitale passa dai diritti dei cittadini (4)

- "Penso - scrive von der Leyen - ai dati anonimizzati sulla mobilità o ai dati meteorologici raccolti dalle compagnie aeree, alle immagini satellitari, ma anche ai dati industriali e commerciali. Queste tipologie di dati non personali possono e ssere usate per progettare e sviluppare prodotti e servizi nuovi, più efficienti e sostenibili e possono essere riprodotte a costo zero. Eppure a ogg l'85 per cento delle informazioni che produciamo rimane inutilizzato. Questo deve cambiare. Elaboreremo un quadro legislativo e norme operative per spazi europei di dati che consentiranno alle imprese, ai governi e ai ricercatori di conservare i loro dati e di accedere a dati affidabili condivisi da altri. Il tutto in condizioni di sicurezza che creano valore aggiunto e garantiscono un rendimento equo per tutti". "A loro volta, - aggiunge - questi pool di dati guideranno il nostro lavoro per promuovere l'eccellenza e la fiducia nell'intelligenza artificiale in Europa. L'intelligenza artificiale aiuta già le piccole imprese a ridurre la bolletta energetica e consente trasporti più ecologici e automatizzati e diagnosi più accurate. Investiremo in una rete di poli locali dell'innovazione digitale e in centri di eccellenza per la ricerca e l'istruzione avanzata". "Al tempo stesso - spiega il presidente - agiremo per garantire che l'intelligenza artificiale sia equa e rispetti le norme rigorose che l'Europa ha elaborato in tutti i settori. Ci concentreremo sulle applicazioni che possono incidere sulla salute fisica e psichica o che influenzano importanti decisioni in materia di occupazione odi applicazione della legge. Non vogliamo nuove normative, ma salvaguardie pratiche, responsabilità e la possibilità di intervento umano in caso di pericolo odi controversie. Siamo intervenuti con successo in altri ambiti, dalle auto ai prodotti alimentari, e ora applicheremo la stessa logica e le stesse norme alla nuova economia agile basata sui dati". "Riassumo ciò che ho detto - conclude von der Leyen - con l'espressione 'sovranità tecnologica', che descrive la capacità che l'Europa deve avere di compiere le proprie scelte, sulla base dei propri valori e nel rispetto delle proprie regole. È questo che contribuirà a renderci tutti ottimisti riguardo alla tecnologia". (Res)