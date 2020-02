Costa d'Avorio: apertura di un consolato a Laayoune è “decisione autonoma”

- Il governo del Costa d'Avorio non accetta che gli venga dettata la sua politica nelle relazioni internazionali e la sua decisione di aprire un consolato generale a Laayoune, nel sud del Marocco, è un atto "sovrano" e "conforme ai suoi interessi e valori". Lo ha detto ieri il suo ministro per l'Integrazione africana, Ally Coulibaly, citato dall’agenzia di stampa marocchina “Map”. "In politica estera, come in altri campi, stiamo attenti a non dettar lezioni morali, né vogliamo che ci venga detto cosa fare o non fare", ha insistito Coulibaly durante un punto stampa congiunto con il ministro degli Affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita. Quella ivoriana è la quinta rappresentanza diplomatica inaugurata a Laayoune dopo l'apertura del consolato generale dell'Unione delle Comore, a dicembre, nonché dei consolati generali di Gabon, Sao Tome e Principe e Repubblica centrafricana, inaugurati a gennaio. (Mar)