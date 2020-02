Marocco: Commissione europea accoglie con favore gli sforzi di riforma fiscale

- La Commissione europea "apprezza gli sforzi intrapresi dal Marocco per eliminare qualsiasi contraddizione tra gli standard internazionali e il sistema fiscale marocchino". Lo ha sottolineato Paolo Gentiloni, commissario europeo responsabile per l'economia, osservando che "la nostra cooperazione in materia è stata e rimane molto vicino". Secondo l'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map", alla domanda sui motivi per mantenere il Marocco nella lista "grigia" dell’Ue dei paradisi fiscali, il Commissario europeo ha chiarito che la disposizione "non è indicativa di una mancanza di impegno o ambizione in questa direzione”. In particolare, osserva Gentiloni, "accogliamo con favore le riforme introdotte dal Marocco nella legge finanziaria del 2020, che modifica tre regimi fiscali preferenziali che erano stati considerati dannosi dall'Unione Europea". (Mar)