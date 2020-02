Egitto: ministro Affari islamici Jumaa, i paesi che sponsorizzano il terrorismo devono essere fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari islamici egiziano, Muhammad Mukhtar Jumaa, ha sottolineato la necessità di affrontare "i paesi sponsor del terrorismo, che usano gruppi estremisti, che coprono la religione, per attuare i loro piani espansionistici per destabilizzare la pace nel mondo". Ciò è avvenuto in una riunione del ministro con una delegazione svizzera di alto livello che comprende l'ex procuratore generale svizzero, attualmente presidente della Corte di Ginevra, e il vicepresidente del Partito democratico cristiano in Svizzera, nonché un consulente senior per la sicurezza del governo svizzero, avvenuta ieri al Cairo. Lo ha reso noto il quotidiano “Al Masry al Youm”. (Res)