Giordania: stato d'emergenza per l’invasione di cavallette

- Il ministero dell'Agricoltura giordano ha annunciato che il ministro Ibrahim al Shehadeh è stato incaricato aumentare la massimo il livello di emergenza per il controllo delle cavallette. Secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero, "Shehadeh ha dato istruzioni per contrastare lo sciame di cavallette che va avanti da tre mesi”. Si è verificata in effetti una vera e propria invasione di locuste dal deserto i dell'Arabia Saudita, provenienti in particolare dall’oasi di Hayel, che si trova a 500 chilometri dal confine comune. (Res)