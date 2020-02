Mauritania-Senegal: firmati numerosi accordi di cooperazione

- La Mauritania e il Senegal hanno firmato ieri alcuni accordi e memorandum in diversi settori a conferma del desiderio di rafforzare la loro cooperazione bilaterale. Uno di questi accordi prevede l'istituzione di pattuglie e manovre miste della Marina militare dei due paesi, oltre a un memorandum che fissa il regime fiscale e doganale applicabile ai progetti per la costruzione di un ponte sul fiume Senegal nella località di Rosso, al confine con la Mauritania, infrastruttura il costo complessivo è di circa 90 milioni di euro. Un altro accordo firmato è stato quello relativo all'iniziativa "gas pulito" per limitare le emissioni di CO2, sfruttare le risorse di gas in comune e utilizzare energia pulita. (Res)