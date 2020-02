Mauritania: i mandati di arresto contro politici esiliati potrebbero essere ritirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema giudiziario mauritano ha avviato le misure per annullare i procedimenti giudiziari avviati contro un numero di imprenditori e avversari politici in esilio guidati dall’uomo d’affari Mohamed Ould Bouamatou. Una fonte ufficiale ha aggiunto all’agenzia di stampa “Sahara media” che questa misura rientra nel quadro della volontà di normalizzazione il clima politico nel paese. La giustizia mauritana aveva emesso mandati di arresto contro Mohamed Ould Bouamatou, Moustapha Ould Limam Chafi e Mohamed Ould Debagh per la loro opposizione al potere dell'ex presidente Mohamed Ould Abdel Aziz. (Res)