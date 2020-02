Economia: presidente Hoyer (Bei) al "Corriere della Sera", insieme all'Italia per le sfide future

- "È un mio dovere visitare i nostri azionisti regolarmente e l'Italia è uno dei principali (gli altri due sono Francia e Germania). Inoltre fin dalla fondazione della Bei prevista nei Trattati di Roma, che hanno sancito la nascita della Comunità economica europea, Roma ha un significato speciale per noi". Il presidente della Banca europea per gli investimenti, il tedesco Werner Hoyer, oggi incontrerà a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. E in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cosa si aspetta dagli incontri con le Istituzioni italiane. "L'Italia è il principale beneficiario dei fondi Bei, confermato anche nel 2019 con circa 11 miliardi di prestiti e garanzie a sostegno di 34 miliardi di investimenti. E' importante essere in contatto, ci sono stati anche cambi politici significativi, è bene conoscerci. Firmeremo anche un memorandum of understanding per rafforzare la nostra cooperazione". "II protocollo d'intesa - continua - prevede una collaborazione rafforzata su ricerca e sviluppo industriali e per lo sviluppo di un mercato del capitale di rischio, in particolare a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. L'Italia è poi un partner chiave nella lotta al cambiamento climatico. Inoltre il Paese è stato particolarmente colpito dalla crisi dei migranti e continua a essere sotto pressione. Con l'Italia portiamo avanti progetti di sviluppo nei Paesi terzi, è uno degli strumenti principali per evitare ulteriori pressioni future. Questi sono i temi che affronteremo con i nostri partner italiani. La relazione con l'Italia è sempre stata eccellente". Il protocollo d'intesa è nato "dalla volontà di entrambe le parti di continuare e intensificare questa relazione. Le grandi sfide dei prossimi anni non potranno essere affrontate solo con gli investimenti pubblici, è necessario mobilizzare anche il settore privato. L'Italia è un mercato molto interessante". (segue) (Res)