Economia: presidente Hoyer (Bei) al "Corriere della Sera", insieme all'Italia per le sfide future (3)

- L'Italia chiede che gli investimenti verdi siano scorporati dal Patto di stabilità. "Le finanze solide sono importanti per la stabilità e la crescita dell'Europa. Mario Draghi ha raggiunto risultati importanti, ottenuti con una coraggiosa politica monetaria e di stabilizzazione, che ha dato il respiro ai governi nazionali per intervenire sul piano fiscale. Lo spazio fiscale deve essere dirottato sugli investimenti in innovazione e modernizzazione. Continua a esserci un bisogno di stabilizzazione ma c'è senza dubbio un gap di investimenti in Europa. In Italia il settore privato non è sovraindebitato e può essere molto utile". Le Bei è stata pioniera nell'emissione di green bond. "C'è un grosso potenziale sia per le banche commerciali sia per gli Stati membri. Noi siamo stati pionieri, nel 2007 la scelta sembrò strana, ora il mercato è cresciuto. Dobbiamo insistere sulla qualità dei progetti, non dobbiamo permettere il green washing. Bisogna standardizzare i criteri per la definizione dei green bond", ha concluso Hoyer. (Res)