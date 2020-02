Usa: le strade nelle aree rurali versano in uno stato di abbandono

- I 6,5 milioni di chilometri di strade degli Stati Uniti hanno in media 74 anni: un'età più che doppia rispetto ai 30 anni stimati per il mantenimento di tali infrastrutture in buone condizioni. Soprattutto nelle aree rurali, nel Midwest e nel Sud, il sistema principale attraverso il quale i cittadini Usa si spostano è in seria difficoltà: anni di utilizzo, mancata manutenzioni e aumento del traffico hanno ridotto le strade in condizioni pessime. Lo scrive il "New York Times" in un lungo reportage. Costruire e mantenere strade di qualità è molto costoso. La ricostruzione di un chilometro e mezzo costa 300.000 dollari, la sigillatura delle buche costa invece 17.000 dollari ogni chilometro e mezzo. Nel bilancio del 2020, il presidente Usa Donald Trump aveva chiesto al Congresso 200 miliardi di dollari per investire nella ricostruzione delle infrastrutture, che grazie agli investimenti privati sarebbero diventati 1.000 miliardi, promettendo un piano di rinascita delle infrastrutture che però è caduto vittima degli scontri tra schieramenti parlamentari. (Was)