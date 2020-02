Giappone: ordini macchinari in calo del 12,5 per cento a dicembre

- Gli ordini core di macchinari da parte del settore privato giapponese hanno registrato a dicembre il calo più significativo da 15 mesi: meno 12,5 per cento su base mensile. La brusca contrazione degli ordini è riconducibile alla fine di un picco di domanda di carrozze ferroviarie. Secondo l’Ufficio di Gabinetto giapponese, a dicembre gli ordini core – che non includono quelli di navi e delle utility, di natura particolarmente volatile – sono ammontati a 824,84 miliardi di yen (7,5 miliardi di dollari). Il calo di dicembre segue un boom degli ordini del 18 per cento a novembre, il più consistente mai registrato dall’inizio dell’attuale serie storica, nel 2005. Il governo giapponese ha mantenuto la sua valutazione tendenziale, secondo cui l’andamento degli ordini attraversa una fase di stagnazione. (segue) (Git)