Giappone: ordini macchinari in calo del 12,5 per cento a dicembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo reale del Giappone potrebbe subire una erosione del 25 per cento nell’arco delle prossime quattro decadi, a causa del rapido invecchiamento della popolazione e del conseguente declino demografico. A lanciare l’allarme, nel suo annuale rapporto sullo stato dell’economia giapponese, è stato il Fondo monetario internazionale (Fmi). Il Fondo prevede una crescita dell’economia reale del Giappone dello 0,7 per cento quest’anno, e dello 0,5 per cento nel 2021, in contrasto con la previsione del governo di Tokyo, che per il 2020 si è dato come obiettivo una crescita dell’1,4 per cento. Il Fmi ritiene inoltre che l’inflazione rimarrà lontana dall’obiettivo del 2 per cento individuato dalla Banca del Giappone, mantenendosi invece all’1,1 per cento quest’anno, e all’1,2 per cento il prossimo. L’invecchiamento della popolazione giapponese è citato nel rapporto come principale rischio a lungo termine per il paese: a politiche invariate, il Fondo paventa una contrazione dell’economia giapponese di un quarto rispetto a quella che avrebbe conseguito con un tasso di crescita analogo a quello del periodo 2012-2017. (segue) (Git)