Vietnam: coronavirus, 5.000 lavoratori scioperano contro rientro colleghi cinesi

- Circa 5mila lavoratori di uno stabilimento che produce animali impagliati nella provincia di Ha Nam, nel Vietnam, hanno indetto uno sciopero di tre giorni per protestare contro il rientro dei loro colleghi cinesi dalle ferie. I lavoratori affermano che i loro colleghi cinesi non sono stati sottoposti a controlli sufficientemente rigorosi, e che rischino pertanto di diffondere il nuovo ceppo di coronavirus responsabile della grave epidemia in corso in Cina. La protesta è scattata quando sei operai specializzati cinesi hanno fatto ritorno dal loro paese la scorsa settimana, senza essere sottoposti a un periodo di quarantena di 14 giorni, come richiesto dal ministero della Salute vietnamita. Lo sciopero si è concluso ieri, quando la dirigenza aziendale ha incontrato i lavoratori e garantito loro che gli operai cinesi verranno posti in quarantena. (segue) (Fim)