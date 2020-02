Vietnam: coronavirus, 5.000 lavoratori scioperano contro rientro colleghi cinesi (2)

- Il ministero della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam (ex Commissione di Stato per la pianificazione) ha sollecitato la definizione di un pacchetto di stimolo per aiutare le aziende del paese a far fronte alle ricadute economiche dell’epidemia di coronavirus originata in Cina. Il governo di Hanoi prevede che i danni causati dall’epidemia all’economia regionale impediranno al paese di conseguire l’obiettivo di crescita annua del 6,8 per cento. L’epidemia ha già ucciso oltre 1.300 persone in Cina, principale partner commerciale del Vietnam, ed ha causato gravi disturbi alle reti logistiche e di fornitura regionali. Secondo il ministero della Pianificazione, “il Vietnam ha un’economia aperta e condivide un lungo confine con la Cina, dunque l’impatto (sul Vietnam) sarà significativo”. Il ministero ha sollecitato la banca centrale a varare misure di sostegno al credito per le piccole e medie imprese e gli agricoltori colpiti dagli effetti economici della crisi sanitaria. (segue) (Fim)