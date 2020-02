Corea del Nord: coronavirus, Polizia minaccia esecuzione sommaria contrabbandieri (4)

- L’ufficio di collegamento inter-coreano presso la città nordcoreana di Kaesong, non lontano dal confine militarizzato tra le due Coree, è stato temporaneamente chiuso alla fine di gennaio in risposta alla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus in Cina. Lo ha annunciato ieri mattina il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud. I funzionari sudcoreani distaccati presso l’ufficio, inaugurato a settembre 2018, rientreranno in Corea del Sud quanto prima, ha spiegato un portavoce del ministero, aggiungendo che le operazioni presso l’ambasciata di fatto cesseranno sino all’avvenuto contenimento dell’emergenza sanitaria. (segue) (Git)