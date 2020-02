Aerospazio: Ariane 5 lancia in orbita satelliti di telecomunicazioni per Giappone e Corea del Sud

- Il razzo Ariane 5 è stato lanciato in orbita ieri, 18 febbraio, insieme a due satelliti per telecomunicazioni, JCSAT-17 e Geo-Kompsat-2B del Giappone e Corea del Sud. Lo rende noto un comunicato dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Il lanciatore Ariane 5 è partito dal Centro spaziale della Guiana vicino a Kourou, Guyana francese. La missione, la seconda di Ariane 5 nel 2020, è durata circa 31 minuti ed è stata eseguita con successo. JCSAT-17, con una massa di lancio di 5857 kg, è stato il primo ad essere rilasciato dopo circa 27 minuti.Il GSAT-30 da 3379 kg è stato rilasciato quattro minuti dopo. (Com)