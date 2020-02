Imprese: Facebook verso processo per tasse non pagate in Usa

Washington, 19 feb 04:14 - (Agenzia Nova) - Facebook si prepara ad andare a processo in un tribunale di San Francisco: l'Internal Revenue Service (Irs), l'agenzia che si occupa della gestione delle tasse negli Usa, afferma che il colosso dei social media deve al fisco statunitense circa nove miliardi di dollari. L'Irs infatti contesta la decisione di trasferire le operazioni in Irlanda, che consente alle aziende tecnologiche di pagare tasse molto basse. Il processo potrebbe durare tra le tre e le quattro settimane. L'Irs parte dal presupposto che Facebook abbia sottostimato il valore delle proprietà intellettuali vendute alla sua sussidiaria irlandese nel 2010, con l'obiettivo di spostarsi senza grossi costi in Irlanda e poter usufruire del regime fiscale di quel paese. (Was)