Usa: Trump attacca sindaco di Los Angeles su immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato il sindaco di Los Angeles, il democratico Eric Garcetti, per la decisione dell'amministrazione cittadina di non rispettare le leggi federali sull'immigrazione, proteggendo migliaia di immigrati clandestini e consentendo loro di vivere negli Stati Uniti. Garcetti di recente ha pubblicato un video per informare i residenti privi di documenti dei loro diritti legali, mentre la Casa Bianca si prepara a inviare centinaia di agenti nelle città che proteggono i migranti clandestini - le cosiddette "città santuario" - con l'obiettivo di forzare l'attuazione delle norme federali. "Gli sforzi del sindaco per proteggere gli immigrati illegali mettono in pericolo la vita delle persone e delle forze dell'ordine che devono andare sul campo per arrestarli", ha scritto Trump in un tweet. (segue) (Was)